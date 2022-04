Stiri pe aceeasi tema

- Satelitul Farului a ocupat locul trei la finele sezonului regular.Farul Constanta II s a calificat astazi in turneul play off al Ligii a 3 a, seria a treia, dupa ce a invins pe teren propriu Gloria Albesti, in etapa a 18 a, ultima din sezonul regular.Satelitul Farului s a impus cu 4 0 Roberto Malaele…

- Vineri, 1 aprilie, sunt programate ultimele doua partide din cadrul etapei a 18-a, ultima din sezonul regulat al Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Toate privirile se vor indrepta spre Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, acolo unde, de la ora 17.00, se va desfasura derby-ul local dintre FC Farul…

- Inaintea ultimei etape din sezonul regular, reprezentantele judetului Constanta sunt despartite in clasament de doua puncte.Etapa a 17 a din seria a treia a Ligii a 3 a la fotbal s a jucat astazi, iar ambele reprezentante ale judetului Constanta, Farul Constanta II si Gloria Albesti, au castigat.Satelitul…

- Vineri, 11 martie, Farul II va primi vizita liderului seriei a treia, CS Afumati, in etapa a 16 a din Liga a 3 a. Echipa de fotbal Farul Constanta II a sustinut ultimul joc de verificare din aceasta iarna inaintea reluarii Ligii a 3 a. Dupa confruntarile cu Inainte Modelu, CSA Steaua, Dunarea Calarasi…

CS Universitatea Craiova a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), pe CS Mioveni, in etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

- In clasament, echipa de pe litoral e pe locul sase in clasament ultima pozitie care duce in play off , la trei lungimi in fata urmatoarei clasate, FC Arges, cu doua etape inaintea incheierii sezonului regular. Farul Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a 28 a a Ligii 1, intalnind in…

- Partida s a disputat la Blejoi si s a incheiat fara goluri. Farul Constanta II locul 4 in seria a treia a Ligii a 3 a a sustinut, astazi, al patrulea joc de verificare din aceasta iarna.Dupa confruntarile cu Inainte Modelu, CSA Steaua si Dunarea Calarasi, jucatorii antrenati de Sorin Radoi si Stere…

- Formatia calaraseana a deschis scorul, de timpuriu, insa "marinariildquo; au revenit pe tabela. Echipa de fotbal Farul Constanta II, componenta a seriei a treia a Ligii a 3 a, a demarat astazi seria partidelor de verificare din aceasta iarna.Formatia pregatita de Sorin Radoi si Stere Banoti a evoluat…