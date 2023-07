Farul II Constanta nu va evolua in editia 2023/2024 din Liga a 3-a

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Nebojsa Vidic este noul antrenor principal al echipei masculine de baschet FC Arges, cu care a semnat o intelegere valabila pentru sezonul competitional 2023/24, a anuntat, joi, clubul din Trivale pe pagina sa de facebook.Vidic are o experienta de peste doua decenii in antrenorat. El are 50…

- Ediția inaugurala a Cupei Romaniei la beach handball are loc anul acesta la Baia Mare, in perioada 31 iunie – 2 iulie, și se va desfașura pe baza de inscriere. Competiția este organizata de Federația Romana de Handbal, in colaborare cu Asociația Plaja de la Munte și se desfașoara in sistem open, fara…

- Pugilista Mihaela Radu, de la CSM Targoviște, a incheiat in forța ediția din acest an a Cupei Romaniei de box feminin pentru cadete, junioare, tineret și senioare, gazduita de Sala „Titi Prosop” din Ploiești, in perioada 22-28 mai. Multipla campioana naționala a cucerit la ediția din acest an a Cupei…

- Comitetul Executiv al FRF a validat in sedinta din 23 mai 2023 propunerea ca Supercupa Romaniei sa se dispute sambata, 8 iulie, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, potrivit news.ro.In Supercupa se vor intalni campioana Romaniei, editia 2022-2023, Farul Constanta, si castigatoarea finalei Cupei…

- Micul halterofil constantean David Manea, de la LPS "Nicolae Rotaruldquo; antrenori, Adrian Margaritescu si Mircea Rosu , a ocupat locul intai la Cupa Romaniei, de la Bascov, categoria de varsta 9 12 ani.Intrecerea a fost si de calificare pentru faza finala a Campionatului National de juniori 1, la…

- Ediția din acest an a Cupei Romaniei la lupte greco-romane, categoria de varsta sub 17 ani, a avut loc in municipiul Buziaș, județul Timiș, cu participarea a peste 450 de sportivi. Cum se intampla la mai fiecare competiție importanta, printre laureați s-au aflat și luptatori din județul Suceava. ...

- Formatia feminina de fotbal Farul Constanta a fost eliminata dramatic din sferturile Cupei Romaniei, cu un gol din penalty in prelungirile meciului Aflata pe locul intai in seria 1 a Ligii a 2 a, cu victorii pe linie, Farul a intalnit pentru calificarea in semifinalele Cupei Gloria 2018 Bistrita liderul,…

- Ieșita practic din lupta pentru titlu in urma infrangerii cu Farul Constanța, scor 2-3, CS Universitatea Craiova are un munte de urcat și ca sa ajunga in Conference League. Ar putea sa o ajute CFR Cluj, daca ar caștiga Cupa Romaniei. Eșecul de la Ovidiu, 2-3 cu Farul, a pus punct ambițiilor de titlu…