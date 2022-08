Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanta, s-a aratat incantat de victoria obținuta in fața campioanei CFR Cluj, duminica seara cu scorul de 3-1. “E importanta victoria pentru ca am jucat la CFR, in deplasare. O echipa care joaca in Europa. Demonstram ca avem potențial. Nu e ușor sa caștigi la…

- In intervalul 29-31 august, va avea loc turneul „Campionii Creeaza Campioni - OMV Petrom”, prilej cu care va fi inaugurat Terenul 9 din cadrul Complexului Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Acesta va fi destinat pregatirii juniorilor si va avea o suprafata de 105 metri lungime si 68 metri latime.…

- Atmosfera incredibila pe stadionul Central al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu. FC Farul Constanța intalnește formația Chindia Targoviște in etapa a 3-a a Superligii la Fotbal. In tribune se afla aproximativ 2000 de oameni care au venit sa incurajeze echipa de la malul marii.

- FC Farul Constanta a inceput cu dreptul noul sezon al Superligii la fotbal. Echipa lui Gheorghe Hagi a primit la Ovidiu vizita celor de la FC U.Craiova 1948.Intr-o atmosfera electrizanta cu aproximativ 3.500 de spectatori in tribune formatia de la malul marii a debutat in partida cum nu se putea mai…

- Unul dintre golurile "marinarilorldquo;, marcat cu o executie foarte frumoasa. Farul Constanta a sustinut astazi primul meci din sezonul 2022 2023 al Superligii, intalnind pe teren propriu FCU Craiova 1948.Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 2 1 2 0 , "marinariildquo; avand astfel parte…

- Duminica, 17 iulie a.c., incepand cu ora 18.30, F.C.V. Farul Constanta si F.C. Universitatea Craiova 1948, vor lua startul in Liga I de Fotbal, editia 2022 ndash; 2023. Meciul se va juca pe Stadionul Central al Complexului Academiei de Fotbal ,,Gheorghe Hagi" din localitatea Ovidiu.Potrivit unui mesaj…

- Managerul tehnic al echipei de pe litoral a declarat ca vrea sa ramana cu 10 , maximum 20 din actiunile de la FCV Farul. Farul Constanta a incheiat seria meciurilor amicale premergatoare sezonului 2022 2023 cu o intalnire la Ovidiu cu divizionara secunda CSA Steaua Bucuresti.Partida s a incheiat la…

- Inaintea meciului de verificare cu CSA Steaua Bucuresti, programat vineri, 8 iulie, de la ora 19.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul Constanța și-a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa la care a participat și vicepreședintele clubului, Tiberiu Curt, ultimele…