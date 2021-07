Farul Constanta, prima partida in noul sezon: Gica Hagi - Meci greu cu UTA, dar vom incerca sa obtinem toate punctele“

Farul Constanta, prima partida in noul sezon: Gica Hagi - Meci…

Managerul tehnic al Farului, Gica Hagi, si jucatorii Ionut Larie si Alexi Pitu au prefatat meciul de duminica din Liga 1.Farul Constanta debuteaza duminica, 18 iulie, in editia 2021 2022 a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.30, UTA.Din partea clubului de pe litoral, disputa a fost prefatata astazi de managerul tehnic Gica Hagi si de jucatorii Ionut Larie si Alexi Pitu.Ma bucur mult ca revin acolo unde imi era locul. Sper ca impreuna sa avem un an foarte bun, de succes. Vom munci pentr ...