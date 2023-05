Stiri pe aceeasi tema

- Farul a obținut victoria de care mai avea nevoie pentru a devenit campioana a Romaniei (3-2 cu FCSB, dupa ce bucureștenii au condus cu 2-0), iar suporterii echipei lui Gheorghe Hagi au sarbatorit pe strazile din Constanța.

- Farul Constanta a invins duminica seara pe FCSB cu 3-2, dupa un meci in care gazdele au revenit de la 0-2, si echipa lui Gheorghe Hagi este noua campioana a Romaniei. Cu o etapa inainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, in timp ce FCSB, locul doi, are 46. Citește și: Noua metoda […]

- Jucatorii echipei Farul au primit trofeul de campioana a Romaniei, dupa victoria, scor 3-2, cu FCSB, din etapa a noua a Superligii. Jucatorii au primit pe rand tricourile pe care scria Campion National de la oficialul LPF, Eduard Alexandru. Cel mai ovationat, inainte Gheorghe Hagi, a fost Denis Alibec.…

- Farul Constanța și FCSB se intalnesc in aceasta seara intr-un meci care poate sa fie decisiv pentru titlul de campioana. Cu o victorie, echipa antrenata de Gheorghe Hagi va avea primul loc asigurat, cu o etapa inainte de final. Partida este transmisa liveblog pe HotNews.ro.

- In primele doua ligi la fotbal, lupta pentru titlul de campioana se va incheia in ultima etapa, duminica, de la ora 21, cand se vor intalni primele doua clasate, Farul Constanta (ex-Viitorul, 47 de puncte) si FCSB, 46 de puncte. Echipa lui Gheorghe Hagi devine campioana daca nu pierde acasa; in caz…

- Lupta in SuperLiga Romaniei este foarte tensionata. Mai sunt trei etape, iar FCSB și Farul Constanța sunt desparțite doar de trei puncte, iar Gigi Becali și Mihai Rotaru au vorbit la telefon și au stabilit „strategia” pentru acest final de campionat. Gheorghe Hagi nu a fost deloc incantat cand a auzit…

- Volei Alba Blaj este din nou CAMPIOANA ROMANIEI! A invins CSM Targoviște și a obținut al șaptelea titlu Este sarbatoare la Blaj. Volei Alba Blaj este din nou campioana Romaniei. CSM Volei Alba Blaj a obținut cel de-al șaptelea titlu de Campioana a Romaniei, dupa ce a invins-o pe CSM Targoviște in meciul…

- Echipa de fotbal Farul Constanța a incheiat sezonul regulat din Superliga pe primul loc, acumuland, dupa 30 de etape, 63 de puncte. In ultimul meci, de sambata seara, echipa antrenata de Gheorghe Hagi a invins pe teren propriu cu scorul de 2-1 pe FC Rapid București. Oaspeții au deschis scorul in minutul…