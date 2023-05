Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei Farul au primit trofeul de campioana a Romaniei, dupa victoria, scor 3-2, cu FCSB, din etapa a noua a Superligii. Jucatorii au primit pe rand tricourile pe care scria Campion National de la oficialul LPF, Eduard Alexandru. Cel mai ovationat, inainte Gheorghe Hagi, a fost Denis Alibec.…

- Farul Constanta a invins duminica seara pe FCSB cu 3-2, dupa un meci in care gazdele au revenit incredibil de la 0-2, si echipa lui Gheorghe Hagi este noua campioana a Romaniei. Farul Constanța a devenit noua campioana a Romaniei, dupa ce a invins FCSB cu 3-2, dupa un meci istoric, unul dintre cele…

- Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat, sambata, referitor la partida cu FCSB, ca viata echipei sale va merge inainte si dupa acest meci, considerat finala Superligii, adversara aflandu-se la doar un punct distanta in clasament.

- Farul este echipa care a avut cel mai consistent joc in acest sezon, a evoluat cel mai frumos, astfel ca merita sa devina campioana a Romaniei. Echipa de fotbal Farul Constanta are sansa ca duminica, 21 mai, sa devina campioana Romaniei "Marinariildquo;, care au dominat editia 2022 2023 a Superligii,…

- FARUL - RAPID 7-1. Echipa lui Gheorghe Hagi a ajuns la 46 de puncte, cu 6 peste FCSB și 8 peste CFR Cluj. Constanțenii sunt singurii care stau la mana lor in lupta la titlu și pot chiar deveni campioni etapa viitoare. Farul se deplaseaza la Craiova, pentru meciul cu Universitatea, pe 13 mai, in etapa…

- Premiera in tabara Farului Constanța sambata seara, la meciul contra Rapidului, din play-off-ul Superligii. Premiera in tabara Farului, in meciul contra Rapidului, din play-off Al doilea gol al mijlocașului dobrogenilor, Tudor Baluța, a fost prima reușita a constanțenilor din corner in intreg sezonul…

- Dintre toate echipele care trag la titlu, Farul arata cel mai bine pe teren. Ca o adevarata campioana. Revin, in aceasta rubrica, pe subiectul Farul Constanta. Nu am cum sa nu subliniez, din nou, lucrurile minunate care se intampla la gruparea alb albastra, cea care, meci de meci si etapa de etapa,…

- Echipa de pe litoral e pe merit pe locul intai si pare ca nimic nu o poate opri din cursa catre coroana de lauri. Farul Constanta a mai scurtat cu o etapa drumul catre titlul de campioana a Romaniei, dupa ce s a impus si in etapa a treia din turneul play off al Superligii, 3 2 pe teren propriu cu Universitatea…