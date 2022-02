Farul Constanta, invinsa de Cerno More Varna. Marinarii“ au cedat in prelungiri

Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a pierdut cu 3-2 partida cu Farul Constanța, de la Ovidiu, dar jocul din repriza a doua i-a dat curaj antrenorului oltenilor, Nicolo Napoli. Partida a avut loc luni seara și a contat pentru etapa 22 din Liga 1 . „Am avut ocazii, am avut o minge de 2-1, dar s-a facut 3-0. Felicit baieții…

- Formatia Farul Constanta a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (3-0), echipa FC Universitatea Craiova 1948, in ultimul meci al etapei a XXII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, informeaza News.ro. Pentru Farul au marcat Omoh '5, '45 si Jefte '32, iar pentru FC U Craiova au punctat Compagno…

- Formatia de pe litoral a condus cu 3 0 la pauza, dar s a impus la limita.Farul Constanta a sustinut in aceasta seara primul meci de campionat din 2022 intalnind pe teren propriu FC U Craiova 1948, in etapa a 22 a a Ligii 1.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 3 2 3 0 , in urma golurilor lui…

- FCU Craiova a pierdut, scor 2-3, partida sustinuta luni seara, la Ovidiu – Constanta, in fata Farului Constanta. Aceasta a fost disputa care a „inchis” etapa a 22-a din Liga 1. A fost un joc in care combatantele si-au impartit reprizele, prima fiind adjudecata clar de gazde, a doua de oaspeti. Repriza…

- FCV Farul Constanța primeste vizita campioanei CFR Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a 20-a din Liga I la fotbal, ce va avea loc joi, 16 decembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi, iși dorește foarte mult o victorie…

- Nationala sub 20 de ani a Romaniei a pierdut rusinos, cu 7-0, partida amicala sustinuta luni, pe stadionul „Enzo Ricci“ (Sassuolo), in fata Italiei. Golurile au fost marcate de Vergani (‘1, ’21), Oristanio (’19, ’35), Bove (’33, ’57) si Milanese (’46). ITALIA U20: Pizzignacco – Bergonzi, Papetti, Dalle…

- Farul Constanta a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal.Adrian Petre (77) a marcat singurul gol al meciului, la prima sa atingere dupa intrarea pe teren, dupa o faza la care au mai colaborat…

- Singurul gol al intalnirii a fost inscris in minutul 13 de Grameni, care a deviat nefericit in propria poarta.Farul Constanta si FCSB s au intalnit in aceasta seara la Ovidiu, intr un meci restant din etapa a 13 a a Ligii 1.Partida s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 1 0 1 0 , "marinariildquo;…