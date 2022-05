Farul Constanta, infrangere la limita in fieful campioanei CFR Cluj "Marinariildquo; au avut mai multe situatii insemnate in prima repriza. Farul Constanta a disputat in aceasta seara meciul din etapa a saptea a turneului play off din Liga 1, intalnind in deplasare campioana en titre a Romaniei, CFR Cluj, care e si liderul actual al clasamentului.Meciul s a incheiat cu succesul la limita al formatiei din Gruia, scor 1 0 Birligea 66 , insa dupa ce Farul a avut mai multe situatii insemnate in prima repriza Fara patru jucatori importanti, principalii marcatori ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru acest meci, "marinariildquo; nu pot folosi trei jucatori. In a doua zi de Paste, luni, 25 aprilie, la Ovidiu, pe arena centrala a complexului Academiei Hagi, de la ora 21.00, se joaca meciul Farul Constanta FCSB, contand pentru etapa a sasea a turneului play off al Ligii 1. In clasament, Farul…

- In clasament, Farul se afla pe locul cinci, cu 28 de puncte, in timp ce echipa din capitala ocupa pozitia secunda, cu 43 de puncte, la numai doua lungimi in spatele liderului CFR Cluj, cu cinci etape inaintea incheierii campionatului. Stadionul central al Complexului Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagildquo;,…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc in derby-ul etapei #5 din play-off-ul Ligii 1. Meciul din Gruia se va disputa cu casa inchisa, iar suporterii prezenți la partida de pe „Dr. Constantin Radulescu” vor putea dona bani pentru fundația lui Mihai Neșu. CFR Cluj - FCSB se joaca de la ora 20:30. Meciul va fi…

- CFR Cluj a anunțat sold out pentru meciul cu FCSB, clubul roș-albastru fiind de fiecare data in ultimii 5-6 ani cel care stabilește recordul de asistența in Liga 1 la meciurile de acasa ale ardelenilor CFR Cluj - FCSB se va juca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- U BT Cluj, campioana Romaniei la baschet masculin, a pierdut miercuri, in deplasare, impotriva echipei MHP Riesen Ludwigsburg, scor 92-75, in al doilea meci din trei programate in sferturile Ligii Campionilor

- Pentru acest meci, "marinariildquo; au doua probleme de lot. Farul Constanta sustine sambata, 19 martie, meciul din etapa a doua a turneului play off al Ligii 1, intalnind pe teren propriu, de la ora 20.20, campioana Romaniei, CFR Cluj.Formatia din Gruia este si liderul actual al clasamentului, cu 41…

- In clasament, echipa din judetul Constanta se afla pe locul sapte, cu trei puncte, Echipa masculina de handbal CS Medgidia a jucat astazi in Divizia A, sustinand meciul din etapa a patra a turneului play off de promovare, in deplasare cu CSM Fagaras. Partida s a incheiat cu succesul la limita al gazdelor,…

- Tehnicianul rapidist Mihai Iosif a declarat, duminica, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, ca este suparat pentru infrangere, insa fotbalistii sai au evoluat “ca o echipa mare” in repriza a doua si merita felicitari, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…