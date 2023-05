Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie fara margini la Constanța. Farul este noua campioana a Romaniei. Echipa lui Gica Hagi a invins cu scorul de 3-2 pe FCSB, dupa un meci spectacol. Farul a caștigat titlul de campioana a Romaniei, dupa un meci de senzație. A fost condusa cu 2-0, dar a revenit spectaculos și a reușit sa invinga…

- Farul Constanta a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 3-2 (0-2), duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei play-off a Superligii.

- Farul Constanța poate deveni duminica seara noua campioana a Romaniei daca o invinge pe FCSB. Farul - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Organizatorii spera ca echipa lui Gica Hagi sa se impuna și sa devina…

- Farul este echipa care a avut cel mai consistent joc in acest sezon, a evoluat cel mai frumos, astfel ca merita sa devina campioana a Romaniei. Echipa de fotbal Farul Constanta are sansa ca duminica, 21 mai, sa devina campioana Romaniei "Marinariildquo;, care au dominat editia 2022 2023 a Superligii,…

- Farul - FCSB e meciul care poate decide campioana Superligii. Titlul se acorda la finalul saptamanii numai daca echipa lui Gica Hagi va obține victoria. Altfel, deznodamantul se amana pentru ultima etapa. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut o interventie la tv in care a dezvaluit ca, in gluma, i-a propus omologului sau de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, sa se ajute reciproc in acest final de sezon. „Eu am convenție cu Rotaru. I-am dat mesaj. I-am zis: ‘Tu ești fratele meu mai mic. Tu o sa ma faci…

- CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate duelul din Gruia, din etapa a 3-a a play-off-ului Superligii. Remiza o avantajeaza pe formația lui Gica Hagi, Farul Constanța, care raman lideri in Superliga la o diferența de 4 puncte de clujeni.Campioana a reușit deschiderea scorului prin Birligea, in minutul…

- Farul Constanta - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 8 aprilie, de la ora 20:30, la Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.