Farul Constanta, campioana Romaniei: Hagi - Duminica cea mai frumoasa din viata mea. Am avut un an complet“

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 3-2 (0-2), duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei play-off a Superligii.

- Clubul de pe litoral este liderul clasamentului, a condus ierarhia aproape tot sezonul si are prima sansa la adjudecarea trofeului. Farul Constanta poate deveni matematic duminica, 21 mai, campioana Romaniei, cu o etapa inaintea incheierii sezonului Conditia sa castige meciul cu FCSB, de la Ovidiu,…

- Farul - FCSB e meciul care poate decide campioana Superligii. Titlul se acorda la finalul saptamanii numai daca echipa lui Gica Hagi va obține victoria. Altfel, deznodamantul se amana pentru ultima etapa. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.…

- Stadionul central al complexului sportiv al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste, sambata, 6 mai, de la ora 21.30, meciul Farul Constanta ndash; Rapid Bucuresti, din etapa a saptea a turneului play off al Superligii. In clasament, Farul ocupa prima pozitie, cu 43 de puncte, pe cand Rapid se afla…

- In etapa a cincea din turneul play off al Superligii, liderul clasamentului, Farul Constanta, intalneste pe teren propriu, la Ovidiu, a doua clasata, campioana en titre, CFR Cluj.Meciul se joaca sambata, 22 aprilie, de la ora 20.30.Intre cele doua echipe exista o diferenta de numai un punct.Pretul biletelor…

- Fanii "marinarilorldquo; au la dispozitie trei vagoane de tren, pana in Gara de Nord Bucuresti, de acolo mergand pe jos pana la stadion. Dupa victoria cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 2 0 la Ovidiu in prima etapa a turneului play off al Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, disputa sambata,…

- Farul Constanta a incheiat cu o victorie, 2 1 la Ovidiu contra Rapidului, evolutiile din sezonul regular al Superligii, faza a competitiei pe care "marinariildquo; o termina pe primul loc in clasament, din aceasta postura urmand a intra in play off, pentru duelurile dintre primele sase clasate.Imi felicit…

- Farul Constanta, echipa de pe primul loc in clasamentul Superligii, disputa marti, 28 februarie, meciul din etapa a 28 a a sezonului regular, intalnind pe teren propriu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.Partida este gazduita de stadionul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu incepere de la ora 20.30.Farul…