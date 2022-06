Farul Constanta are in lotul primei echipe 27 de jucatori formatia in Academia Hagi - Farul

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul de portari al clubului de pe litoral este detinator al licentei UEFA A Goalkeeper din anul 2018, iar la sfarsitul lunii iulie va primi licenta Coach Education UEFA. Stefan Preda, antrenorul de portari al Farului Constanta, a devenit lector si mentor in cadrul Scolii Federale de Antrenori,…

- Echipa de juniori U16 (sportivi nascuti dupa 1 ianuarie 2006) a Farului Constanta a devenit vicecampioana nationala. Formatia antrenata de Stefan Sandu si Marius Axinciuc a disputat, pe stadionul Concas din Buzau, finala Ligii Elitelor U16, contra Universitatii Craiova U16, in fata careia a cedat cu…

- Gica Hagi, managerul tehnic al Farului Constanta, a subliniat ca, la meciul de la Craiova, diferenta a fost facuta de pragmatismul formatiei gazda. Daca, in meciul din Banie, capitanul Farului, Ionut Larie, a disputat meciul 300 in Liga 1, un alt fundas central, Daniel Birzu, si a facut debutul pe prima…

- Cele mai bune opt echipe din tara au fost impartite in doua serii, Farul U 15 fiind repartizata in turneul semifinal 1. Ligii Elitelor Under 15, competitie fotbalistica rezervata jucatorilor nascuti dupa 1 ianuarie 2007, a ajuns la etapa semifinala, in care va evolua si Farul Constanta antrenor, Liviu…

- Incepand cu 2012, clubul de pe litoral a debutat pe prima scena fotbalistica a tarii nu mai putin de 54 de jucatori crescuti si formati la Academia Gheorghe Hagi. Cifrele meciului FC Arges Farul 0 2 vorbesc de la sine despre dominarea categorica a "marinarilorldquo;. Eduard Radaslavescu a debutat in…

- Fosta mare gimnasta a Romaniei are succes și in noua cariera pe care o urmeaza de la inceputul lui 2022. La finalul anului trecut, Larisa a incheiat o cariera stralucitoare in sportul de performanța pe care l-a practicat de la 4 ani. Ea a trecut la urmatoarea etapa din viața ei profesionala, cea de…

- Arsenie Todiraș a facut parte din O-Zone, prima formația ce a dat lovitura in lumea muzicala, cu incasari de aproape 10 milioane de euro. La 17 ani de la destramarea grupului, solistul suprinde spunand ca acum caștiga mai bine decat in perioada cand O-Zone s-a aflat pe prima pozitie in 30 de tari pe…

- Ieri a fost „seara remizelor” pentru echipele clujene de fotbal. Formatia CFR Cluj a remizat, sambata seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Farul Constanta, intr-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.Cele doua echipe au evoluat in urmatoarele formule:Farul: Aioani – Mladen, Larie, Artean,…