- Rivaldinho, 28 de ani, s-a ințeles cu Gica Hagi și urmeaza sa semneze cu Farul. Atacantul brazilian iși reziliase contractul cu CSU Craiova in urma cu 4 zile. Rivaldinho nu sta prea mult timp pe tușa. Sursele GSP.RO susțin ca fiul marelui Rivaldo va reveni la Farul unde a mai jucat in urma cu 3 ani.…

- Louis Munteanu a fost sincer dupa Sepsi – Farul 1-1. Atacantul „marinarilor” a explicat de ce echipa sa nu a reușit sa caștige meciul de la Sfantu Gheorghe. Totodata, Louis Munteanu este optimist ca Farul va putea sa caștige urmatoarele meciuri. Echipa lui Gica Hagi ramane pe primul loc, cu 43 de puncte,…

- Atacantul rossonerilor, Rafael Leao (23 de ani), a acceptat condițiile lui AC Milan și va semna un nou contract. Cel mai bun jucator al sezonului trecut in Serie A va avea un salariu anual net de 7 milioane de euro. Rafael Leao nu pleaca de la AC Milan. ...

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, l-a criticat pe atacantul Louis Munteanu (20) la finalul infrangerii cu FCSB, 1-2. Titularizat de Hagi pe Arena Naționala, Louis Munteanu a rezistat pe teren doar 45 de minute. Hagi l-a lasat la cabine intre reprize, fiind nemulțumit de prestația…

- Dupa ce Gica Hagi a anunțat ca Farul vrea sa-l pastreze pe Louis Munteanu, Gica Popescu a explicat cum s-ar putea realiza mutarea. Vara trecuta, Farul l-a imprumutat de la Fiorentina pe Louis Munteanu, atacantul pe care-l vanduse in Florența cu doi ani in urma, pentru 1,7 milioane de euro. Acum, președintele…

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, le-a transmis public italienilor de la Fiorentina ca dorește sa-l pastreze pe Louis Munteanu (20 de ani) mai departe de finalul acestui sezon. Vara trecuta, Farul l-a imprumutat de la Fiorentina pe Louis Munteanu, atacantul pe care-l vanduse…

- George Pușcaș (26 de ani) a resimțit durere la genunchi sambata, inainte de meciul dintre Brescia și Genoa, scor 0-3, și nu a prins foaia de joc. GSP a aflat ca Louis Munteanu (20) il va inlocui pe atacantul din Serie B in lotul național pentru meciurile din aceasta luna. Selecționerul Edi Iordanescu…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, a ramas impresionat de Louis Munteanu (20 de ani), atacantul Farului. Tanarul imprumutat de Farul de la Fiorentina a deschis scorul cu Petrolul, la victoria cu 2-0. In acest sezon, Munteanu a marcat 3 goluri in 13 apariții in Superliga. Are și 5 pase decisive. MM Stoica,…