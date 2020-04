Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul militar Bogdan Pirlog de la Parchetul Militar Bucuresti s-a autosesizat in 27 martie in cazul achizitiei de masti medicale de la firma Romwine&Coffee, din Giurgiu, specializata in distributia bauturilor alcoolice, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare, care au precizat ca procurorul…

- ​Google, Facebook, Amazon, AliExpress și alte platforme online au luat masuri împotriva reclamelor înșelatoare și a escrocheriilor din comerțul cu produse care promit în mod fals rezultate benefice contra coronavirusului COVID-19, în UE. Cel puțin asta spune Comisia Europeana,…

- Startup-urile de tehnologie se pot înscrie în cadrul programului Open Innovation, lansat de Kaspersky Innovation Hub. Cele mai bune inițiative bazate pe tehnologie vor fi invitate sa ia parte la proiecte pilot, unde startup-urile și compania de securitate cibernetica vor lucra în comun…

- Startup-ul Vericool — care vrea sa înlocuiasca ambalajele de plastic și recipientele termoizolante cu produse pe baza de plante — a obținut investiții în valoare de 19, milioane de dolari.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​In orice criza e valabil sloganul "cash is king". Fiecare antreprenor trebuie sa aiba grija de lichiditați și asta este valabil mai ales pentru perioadele de dinaintea crizei, pentru ca nu te pregatești de criza in timpul crizei. Trebuie sa ai permanent in cap ideea ca la un moment dat lucrurile se…

- ​Fermierii români nu vor mai putea depune la APIA cererile unice de plata în perioada 16 marte - 6 aprilie 2020, procedura fiind suspendata ca masura de prevenție a raspândirii coronavirusului COVID-19, a informat, sâmbata, Agenția de Plați și Intervenție în Agricultura,…

- O nava incarcata cu produse din metal, sub pavilion sarbesc, a eșuat, luni, pe Dunare, in apropiere de Calafat. Surse locale au declarat, pentru MEDIAFAX, ca vasul a ramas impotmolit intr-un banc de nisip din cauza nivelului scazut al apei.Sursele citate susțin ca incidentul s-a produs luni…

- Patru copii au ars intr-un imobil la Timișoara, iar Inspectoratul pentru Situații de urgența a lansat un apel de conștientizare a pericolului intitulat „Nu-ți lasa copilul singur in casa!”„Sunt copii și sunt cei mai vulnerabili atunci cand vorbimdespre incendii produse la locuințe sau gospodarii! Este…