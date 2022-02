Farmecul unui proiect pilot lansat la Năsăud: O provocare specială pentru părinții din Bistrița-Năsăud O provocare speciala – pentru parinții din Bistrița-Nasaud, dar și pentru cadrele didactice, studenții sau absolvenții școlilor din județ! Ea vine din partea Inspectoratului Școlar și este structurata pe trei direcții: In urma cu un an, Inspectoratul Școlar Bistrița-Nasaud lansa la Nasaud proiectul de voluntariat „Educația ține de noi”. A fost vorba despre un proiect comunitar in care zeci de profesori voluntari au oferit meditatii gratuite. Vizați eu fost elevii din clasa a VIII-a și a XII-a. A fost un real succes. Aproape 240 de elevi s-au inscris in doar 4 zile de la lansarea proiectului.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

