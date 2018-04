Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de investitii SEB Investment Management AB din Suedia a preluat 8,45% din capitalul Purcari Wineries, companie care s-a listat la BVB in februarie. Tranzactia a avut loc pe 15 februarie, fondul preluand 1,6 milioane de actiuni. Producatorul de vinuri fondat de Victor Bostan…

- Producatorul de invelitori metalice Bilka Steel din Brasov estimeaza investitii de 20 milioane de euro in platforma Hidromecanica pana in 2023, a declarat omul de afaceri Horatiu Tepes, la conferinta ZF Investiti in Romania!, eveniment organizat de Ziarul Financiar, in parteneriat cu BCR, Deloitte,…

- Producatorul de masini Automobile Dacia tine singur in spate mai bine de 5% din exporturile Romaniei, care au sarit anul trecut de 60 mld. euro. Iar unu din 15 oameni de la nivel mondial foloseste solutiile de securitate IT ale companiei romanesti BitDefender.

- Investitii majore se anunta in ultima perioada, in Romania. Ultimul anunt de acest gen a fost facut chiar de gigantul italian Pirelli. Producatorul italian de anvelope va construi o noua unitate de productie la Slatina.Citeste si: Seful CNAIR da asigurari, dupa ULTIMATUMUL Vioricai Dancila:…

- Membrii Directoratului CE Oltenia au sustinut, vineri, prima conferinta de presa, in care au facut o retrospectiva a anului trecut, vorbind insa si despre planurile companiei pe anul 2018. Astfel, membrii Directoratului au avut prima intalnire cu presa, Constantin Balasoiu, Ovidiu…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- "BNR descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede", se arata intr-un comunicat transmis marti de autoritatea monetara. In contextul evolutiei…

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…