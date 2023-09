Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Emil Savin, cunoscut si ca Farmazon, cel care i-a oferit presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Vaslui geanta cu bani pusa la dispozitie de procurorii DNA, a declarat, luni, ca el nu a facut niciun denunt impotriva lui Dumitru Buzatu. Emil Savin a precizat ca totul a pornit de la un…

- Afaceristul care i-a dat geanta cu bani lui Dumitru Buzatu spune ca el nu l-a denunțat pe șeful CJ Vaslui și ca acesta ar fi picat accidental pe interceptarile DNA.„Toata povestea asta a plecat din anul 2021 cand se facusera niște lucrari spun ei neconforme pe loturile 1 și 2. In momentul respectiv…

- Baronul de Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost denunțat la DNA de un om de afaceri din Cluj și apoi reținut de procurori in flagrant pentru 24 de ore, sub acuzațiile de luare de mita și trafic de influența.Procurorii spun ca mita a fost ceruta de la Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei drept Farmazon și…

- „Imi pare rau pentru cele intamplate. Nu pot sa dau timpul inapoi”, a declarat in fața ziariștilor Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis 2 tineri in localitatea 2 Mai, in luna august. Astazi, in jurul orei 11.00, Vlad Pascu, tanarul drogat, vinovat de uciderea a doi tineri in localitatea 2 Mai, in…