Farmaciștii nemțeni reprezentați la protestul de la București Sindicatul Farmaciștilor din județul Neamț nu este inca foarte bine organizat la nivel local, numarul membrilor este destul de mic, fiind inscriși mai mulți dintre cei din circuitul inchis, din spitalele publice și mai puțini din farmaciile private. Cu toate acestea, toți farmaciștii au aceleași doleanțe și la protestul organizat astazi, 15 noiembrie, in Piața Victoriei din capitala, au reușit sa ajunga și cațiva farmaciști nemțeni. „Nemulțumirile sunt mari și multe, doar ca organizarea a fost facuta intr-un timp foarte scurt și cam in pripa. Vorbim aici despre o lipsa cronica de finanțare, nu… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de initiativa al farmacistilor din Romania si Sindicatul National al Farmacistilor din Romania anunta ca farmacisti din toata tara vor participa la un protest organizat miercuri, 15 noiembrie, in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului. Farmacistii reclama ca in ultimii ani „nu a fost luata…

- Grupul de inițiativa al farmaciștilor din Romania, alaturi de Sindicatul Național al Farmaciștilor, din Romania anunța protest in data de 15 noiembrie , intre orele 11:00-13:00 in Piața Victoriei din București, in fața Guvernului Romaniei, la care vor participa farmaciști din toata țara. Potrivit unui…

- Grupul de initiativa al farmacistilor din Romania si Sindicatul National al Farmacistilor din Romania anunta ca farmacisti din toata tara vor participa la un protest organizat miercuri, 15 noiembrie, in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului. „Actiunea manifest doreste sa atraga atentia asupra…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania organizeaza sambata, in Piata Universitatii, un miting de protest fata de situatia din Fasia Gaza. La miting sunt prezente aproximativ 100 de persoane, conform News.ro.Protestatarii au drapele palestiniene și scandeaza ”Free Palestine”. ”Palestina libera”,…

- Intalnirea pentru schimb de opinii despre ediția in limba romana a volumului „Sa vorbim despre buna guvernare”de Xi Jinping a fost organizata in 12 octombrie la București, de catre Editura de Limbi Straine din China și Grupul Editorial Corint din Romania. La eveniment au fost prezenți directorul adjunct…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a publicat pe pagina de socializare a instituției un document ce expune modul in care Securitatea masca anchetarea deținuților politici, scrie Historia . „Incepand cu anul 1968, Securitatea a inceput sa mascheze anchetele instrumentate…

- Lanțul off-price de retail HalfPrice a deschis astazi primul si cel mai mare magazin din București, oferind clienților o bogata selectie de produse de la marci renumite la prețuri excepțional de accesibile. Deschiderea de astazi marcheaza a treia lansare din Romania, acesta fiind și cel mai mare magazin…