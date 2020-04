Stiri pe aceeasi tema

- „Este o recomandare pe care am trimis-o de ieri catre colegii nostri farmacisti, dar si pentru publicul larg, pentru a intelege ca trecem printr-o perioada in care in a acumula cantitati prea mari dintr-un medicament nu este optiunea cea mai buna", a spus Dumitru Lupuleasa, presedintele Colegiului Farmacistilor…

- Pentru a combate consumul peste masura, un supermarket din Danemarca vine cu o oferta pentru dezinfectantul de maini, daca cumperi unul, pretul este de 5,73 $, dar, in cazul in care vrei sa iei doua, acesta va costa de aproape 100 de ori mai mult, adica 143 $. Aceasta masura vine dupa ce supermarketurile…

- Masuri drastice la Volkswagen. Producatorul auto german Volkswagen a anunțat ca fabricile sale se vor inchide pentru doua saptamani. Masura este diferențiata in funcție de zone, astfel ca in unele regiuni pentru trei saptamani, pe fondul preocuparilor tot mai mari cu privire la raspandirea coronavirusului,…

- Șase pompieri din județul Vaslui sunt izolați in sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) din cauza COVID-19 dupa ce, pe timpul intervenției la un incendiu, au intrat in contact cu o persoana venita din Italia și care era izolata la domiciliu. Masura izolarii la sediul ISU a fost luata…

- Guvernatorul statului american California a emis un decret prin care le impune celor 40 de milioane de locuitori sa ramana la domiciliu ca masura de precauție in fața pandemiei de coronavirus. Decretul semnat joi, cu efect imediat, de guvernatorul Gavin Newsom marcheaza cea mai extinsa și restrictiva…

- Ungaria, tara in care au fost confirmate 15 cazuri de coronavirus, a decretat stare de urgenta. Una dintre principalele masuri anuntate a fost interzicerea sosirilor din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, informeaza Mediafax.Conform directivei guvernului de la Budapesta, strainii care provin…

- Masura de suspendare a transportului rutier și feroviar cu Italia va intra in vifoare pe 10 martie și a fost anunțata de ministrul roman de Interne dupa Consiliul Special pentru Situații de Urgența.

- Potrivit prefectului de Argeș, Emanuel Soare, in județ, in acest moment, 192 de persoane sunt izolate la domiciliu și o persoana la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Pitești. Persoanei spitalizate i s-au recoltat probe in urma cu cateva zile, rezultatul fiind negativ. A…