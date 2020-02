Stiri pe aceeasi tema

- O farmacista in varsta de 39 de ani din Timișoara a fost gasita fara suflare, sambata, in propria locuința. Apelul la 112 l-a facut mama ei. Femeia suferea de depresie, iar potrivit unor surse a luat o supradoza de medicamente, transmite Mediafax.Femeia de 39 de ani a fost gasita in propria…

- O femeie a fost gasita, sambata, moarta intr-un imobil din Brașov. Descoperirea a fost facuta dupa ce polițiștii au fost alertați prin numarul 112 cu privire la un barbat violent, care distruge mai multe bunuri dintr-un imobil și dintr-o curte, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Brașov, polițiștii…

- Seara trecuta in jurul orei 20 pompierii turdeni au fost solicitați pentru o deblocare de persoana pe strada Tineretului din localitate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Patru copii au ars intr-un imobil la Timișoara, iar Inspectoratul pentru Situații de urgența a lansat un apel de conștientizare a pericolului intitulat „Nu-ți lasa copilul singur in casa!”„Sunt copii și sunt cei mai vulnerabili atunci cand vorbimdespre incendii produse la locuințe sau gospodarii! Este…

- Astazi, in jurul orei 14:06, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in municipiul Giurgiu, pe strada Clopotari, pentru deblocare ușii unui imobil. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o autospeciala de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Giurgiu.…

- Jurnalista Cristina Topescu a murit. Aceasta a fost gasita decedata duminica seara, in locuinta ei din orasul Otopeni. Aceasta avea 59 de ani, scrie stirileprotv.ro . Autoritatile au fost sesizate de catre o vecina care a afirmat ca nu a mai vazut-o de aproximativ 3 satpamani. „In cursul acestei seri,…

- În data de 18 decembrie, mama tinerei s-a deplasat pe strada Bizusa din Cluj-Napoca. Fiica nu îi mai raspundea la telefon din luna noiembrie, dar nici la e-mail-uri. Când a intrat în locuinta, femeia a facut o descoperire socanta. Fiica ei era decedata, întinsa pe pat…

- Vedeta muzicii K-pop Goo Hara din Coreea de Sud a fost gasita moarta duminica, in casa ei din Seul, a anuntat politia, conform France Presse.A fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cauzele decesului cantaretei, care avea doar 28 de ani, potrivit politiei.