Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala de terapie intensiva a devenit prima persoana din Statele Unite care a primit noul vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 autorizat luni, numindu-l un semn ca „vindecarea se apropie”, in timp ce numarul de decese cauzate de coronavirus din SUA se apropie de 300.000, relateaza Reuters.…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, luni seara, ca 600.000 de doze de vaccin antigripal destinate pacienților din categoriile de risc au fost trimise catre medicii de familie, iar restul pana la aproape trei milioane vor ajunge pana la inceputul lunii viitoare. Ministrul Sanatații a susținut,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, dupa intalnirea de lucru de la Ministerul Sanatații, ca va fi elaborat un plan de conformare pe care managerii de spitale vor trebui sa-l respecte. Cheltuielile din acest plan ar putea fi facute prin finanțari europene nerambursabile. Ludovic Orban a precizat…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronava pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii…

- Secretarul american al Justitiei, Bill Barr, a dat unda verde luni deschiderii de anchete privind posibile nereguli in timpul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie despre care Donald Trump da asigurari ca au fost marcate de ”fraude”, fara a aduce insa dovezi, relateaza AFP, citata de Agerpres. Bill…

- Tehnologia Plasmacluster Ion, folosita in purificatoarele de aer Sharp inca din 1998, este eficienta in eliminarea particulelor virusului COVID-19 din incaperi, arata doua studii publicate in uma cu cateva saptamani de savanți japonezi in domeniul virusologiei, in urma testelor de laborator, conform…

- Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat, luni, suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participantii la teste s-a imbolnavit, informeaza marti AFP si dpa, conform Agerpres. “Am oprit temporar dozarea suplimentara in toate testele noastre clinice ale…