Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta de Guvern de joi a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Stiu ca pentru 25 octombrie au existat ingrijorari si foarte multe companii ne-au abordat si ne-au…

- Curtea Constitutionala a respins, joi, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, sesizarea Guvernului impotriva legii privind dublarii alocatiilor copiilor, potrivit Romania TV. Guvernul decisese, printr-o ordonanța de urgența, majorarea etapizata a alocațiilor, dar Parlamentul a respins actul normativ,…

- ”USR condamna tunul imobiliar in valoare de sute de milioane de euro dat, astazi, in Parlament cu ajutorul PMP, PNL si PSD. Este vorba despre propunerea legislativa (PLx 452/ 2020) prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei…

- "Suntem inca in stare de alerta si au depus aceasta motiune, desi este in afara sesiunii Parlamentului. Sunt aceiasi oameni care au pus conditii la prelungirea starii de urgenta, la prelungirea starii de alerta, aceiasi oameni pe care i-am numit criminali atunci. Criza din sanatate nu s-a…

- „Am luat decizia de a crește etapizat alocațiile, de a dubla, dar etapizat, in funcție de capacitatea bugetului de a face fața acestei noi cheltuieli. In populismul caracteristic, PSD a respins aceasta soluție raționala. Ne vom apara punctul de vedere. Cu siguranța pregatim argumentele pentru a sesiza…

- Dupa ce PNL a depus vineri la Curtea Constituționala o contestație privind moțiunea de cenzura, Comitetul Executiv al PSD a amânat decizia în privința datei la care sa se voteze aceasta. În spatele ușilor închise, liderii PSD au decis sa amâne o decizie în acest sens…

- Ministerul Finantelor supune consultarii publice un Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA), masura care ar putea creștere prețurile RCA, insa prin care Romania ar evita un proces la Curtea de…

- Legea aflata in vigoare prevede ca pensiile sa fie majorate cu 40 la suta de la 1 septembrie, insa cei de la guvernare au stabilit ca acestea sa creasca doar cu 14 la suta. Cei din PSD nu sunt de acord cu aceasta masura, iar in Parlament se va modifica Ordonanta de Urgenta care vizeaza rectificarea…