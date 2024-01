Stiri pe aceeasi tema

- In plin sezon de gripa, farmaciile au fost luate prin surprindere. La unele farmacii medicamentele virale precum Tamiflu sunt de negasit, iar oamenii stau ore in șir la cozi in așteptarea medicamentului salvator. La cateva farmacii din marile lanțuri exista acest antiviral, numit Tamiflu. Cum este celebra…

- Premierul Marcel Ciolacu a numit-o pe dr. Valeria Herdea, medic de familie, in funcția de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), iar decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. In plin scandal al medicilor de familie cu Guvernul, respectiv cu Ministerul Sanatații…

- Joi, in cadrul unei sesiuni de informare desfașurata la Palatul Victoria, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a comunicat ca Guvernul a aprobat doua memorandumuri referitoare la organizarea concursurilor pentru peste 7.600 de posturi in cadrul spitalelor. Unul dintre aceste memorandumuri a fost inițiat…

- Autorizarea infiintarii farmaciilor se va face dupa criteriul geografic care prevede o distanta intre acestea in mediul urban de cel putin 250 de metri, iar in mediul rural de 500 metri, precum si dupa criteriul demografic, prevede un proiect de ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea…

- Farmaciile comunitare in mediul urban ar putea fi deschise in functie de necesitatile comunitatii si de numarul de locuitori, potrivit unei propuneri legislative de modificare a articolului 12 din Legea Farmaciei nr. 266/2008, depusa la Parlament. Conform proiectului, infiintarea unei farmacii comunitare…

- Fara antibiotice la liber. Farmaciile vor raporta zilnic achizițiile, iar rețeta se reține. Alte detalii importante Fara antibiotice la liber. Farmaciile vor fi obligate sa raporteze Ministerului Sanatații toate operațiunile cu antibiotice, in fiecare zi. Informația se regasește intr-un proiect de ordin…

- Ministerul Sanatații pregatește un nou tip de prescripție in cazul antibioticelor, in care farmaciile vor nota și datele de identificare ale medicilor prescriptori și ale pacienților carora li se elibereaza medicația.

- Un proiect de lege care a fost depus in Parlament ar putea alege sa limiteze numarul de farmacii prin stabilirea unei distanțe minime obligatorii intre aceste unitați. Așadar, numar acestor ar urma sa fie redus semnificativ! Potrivit proiectului, farmaciile vor fi autorizate sa funcționeze doar la o…