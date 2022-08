Farmaciile din România care se închid în curând. Ce va intra pe piaţa în locul lor Am aflat care sunt farmaciile din Romania care se inchid in curand, precum și ce va intra pe piata in locul lor. Unul dintre cele mai mari lanțuri de farmacii din Romania tocmai ce a fost vandut. Toate amanuntele interesante pentru toți romanii, disponibile in articolul de mai jos. Ce lanț de farmacii dispare de […] The post Farmaciile din Romania care se inchid in curand. Ce va intra pe piata in locul lor appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O lege votata in aprilie de PE va provoca un impact urias pe piata muncii din Romania cel putin, printr-una din prevederile care interzic explicit secretizarea ofertelor salariale si obliga firmele sa faca publice nivelurile de plata individuale pe diferitele segmente de locuri de munca.

- Piața neagra a țigaretelor din Romania a scazut in luna mai 2022 la 7,1% din totalul consumului, cel mai mic procent inregistrat din 2008, cand compania de cercetare Novel Research a demarat cercetarea comerțului ilegal cu produse din tutun. Scaderea volumului de țigari de contrabanda a avut loc din…

- Piața medicamentelor din Romania risca sa se confrunte cu o criza de proporții. Tratamentele care costa sub prețul de 25 de lei ar putea sa dispara. Iar asta din cauza faptului ca materialele care se folosesc pentru producție s-au scumpit semnificativ. Mai mult, ele ajung in țara noastra abia dupa peste…

- Emergn, firma globala de servicii digitale de business care ajuta companiile sa livreze mai rapid produse valoroase și experiențe unice pentru clienți, a intrat pe piața din Romania. In 2022, compania iși propune sa dezvolte in Romania unul dintre principalele sale centre de livrare, concentrandu-se…

- Piața locurilor de munca din țara noastra se anunța a fi una promițatoare in urmatorul an, dupa ce majoritatea sectoarelor de activitate au demonstrat ca sunt capabile sa infloreasca chiar și in vremurile actuale. In ultimul timp, oamenii au tendința de a aprecia locurile de munca dinamice in care pot…

- Suntem in plina revoluție digitala, iar unul dintre centrele acestei revoluții este la Cluj-Napoca. Este vorba de Divizia Industry X Romania a Accenture, condusa de Gyorgy Birtolon, care a trasat liniile schimbarilor cu care ne vom intalni in urmatorii...

- Piața vanzarilor rezidențiale va trece printr-o perioada de stagnare și de corecție. Condițiile de creditare mai aspre, inflația, creșterea costurilor de construcție și conflictul din Ucraina sunt cei patru factori majori care influențeaza evoluția pieței rezidențiale, apreciaza JLL Romania.…

- Echipa Gomag prezinta in Academia de eCommerce un nou curs online, in proces de imbunatațire continua, pentru antreprenorii care iși doresc un magazin online profitabil in 30 de zile.Cursul online StartUp in eCommerce include 15+ lecții video live și preinregistrate, un material PDF original…