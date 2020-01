Farmaciile din România au înregistrat afaceri de peste 20 de miliarde de lei, în 2019 (analiză Frames) Afacerile celor peste 4.000 de firme din Romania, active in domeniul comertului cu medicamente in magazine specializate, au depasit valoarea de 20 de miliarde de lei, in 2019, cu peste un miliard mai mult fata de cifra din 2018, reiese dintr-o analiza pe piata pharma, realizata de compania de consultanta Frames. La nivel national erau inregistrate 4.279 de companii active in distributia de medicamente, in 2018, cu aproape o mie mai multe decat in 2010, dar in scadere fata de anul anterior (4.915). Conform cercetarii, afacerile celor peste 4.000 de companii active in domeniul comertului cu medicamente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

