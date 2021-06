Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul digital al UE privind COVID, care va ajuta la libera circulație a cetațenilor in Uniunea Europeana, va fi disponibil in toate statele membre ale Uniunii, incepand din 1 iulie.Documentul va ajuta la libera circulatie a cetatenilor, in condiții de siguranța, pe durata pandemiei de COVID-19,…

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de coronavirus vor fi implementate in Romania de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Din datele facute publice pana in prezent, codul QR din certificat va conține informații de identificare,…

- Organismul national de sanatate publica EODY a anunțat duminica ca Grecia a inregistrat un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, denumita B.1.617, mai contagioasa, relateaza Afp, citata de News. India este doborata de cel de-al doilea val de coronavirus, iar experții susțin ca de vina este aceasta…

- Manfred Weber, 48 de ani, liderul grupului PPE din Parlamentul UE, a avertizat, intr-o declarație pentru ziarul german Bild , ca tulpina indiana de coronavirus, mai contagioasa, se raspandește rapid, iar Europa trebuie sa ia masuri ca sa se protejeze. „Știrile despre situația din India sunt ingrijoratoare.…

- Criza de sanatate a forțat Uniunea Europeana sa iși revizuiasca definiția conceptului de frontiera, considerata din nou mai degraba ca o bariera decat un „punct de trecere”. Masurile anti-Covid au dus la restabilirea granițelor dintre anumite state membre ale Uniunii Europene, dupa decenii de libera…

- Merkel a subliniat ca problemele legate de livrarea vaccinurilor sunt cauzate in principal de lipsa acapacitații de producție. ”Centrele de productie britanice produc pentru Marea Britanie, iar SUA nu exporta, asa ca ne bazam pe ceea ce putem face in Europa”, a declarat Cancelarul in Parlament, inaintea…

- Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, s-a declarat vineri ca fiind in favoarea semnarii unui contract intre țara sa și Rusia pentru doze din vaccinul Sputnik V impotriva Covid-19, in condițiile in care Uniunea Europeana „nu face nimic” pentru a achiziționa serul rusesc, transmite Reuters.