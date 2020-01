Stiri pe aceeasi tema

- O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a crescut prețul la maști sanitare in contextul in care China se confrunta cu epidemie majora cu un nou coronavirus, au anunțat autoritațile municipale, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Farmacia…

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters.…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 2%, din cauza ingrijorarilor ca raspandirea coronavirusului din China ar putea reduce cererea de titei, daca va afecta cresterea economica, dar pierderile au fost limitate de scaderea stocurilor din Statele Unite, transmite Reuters.Cotatia petrolului Brent…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 2%, din cauza ingrijorarilor ca raspandirea coronavirusului din China ar putea reduce cererea de titei, daca va afecta cresterea economica, dar pierderile au fost limitate de scaderea stocurilor din Statele Unite, transmite Reuters, potrivit news.ro.Cotatia…

- Preturile petrolului au atins joi cele mai ridicate niveluri din ultimele peste trei luni, sustinute de sperantele unui sfarsit al razboiului comercial dintre Statele Unite si China si de un raport privind un nivel mai scazut al stocurilor de titei in Statele Unite, transmite Reuters potrivit news.roCotatia…

- Grupul rus de stat Gazprom a inregistrat o scadere de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 3,32 miliarde de dolari, comparativ cu aceeași perioada din 2018, potrivit b1.ro. Acest declin a venit dupa ce Gazprom a avut exporturi mai scazute si a fost nevoit sa taie preturile pe piata…

- China si Franta au semnat contracte comerciale in valoare totala de 15 miliarde de dolari si si-au reafirmat sprijinul pentru Acordul ”ireversibil” de la Paris referitor la schimbarile climatice, in timpul unei vizite la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite Reuters.