Farmacia verde - țelina împotriva tuturor bolilor 1. Alergie. 2 linguri de radacini tocate sint infuzate timp de 2 ore intr-un 1 pahar cu apa rece. Beți cite 1/3 cana de 3 ori pe zi cu 15-20 de minute inainte de mese. 2. Boli inflamatorii ale pielii (furuncule, rani purulente etc.). Peste o jumatate de cana de frunze se toarna oțet pina se umple cana, se adauga 1/2 lingurița de sare. Se aplica in zonele inflamate. 3. Gastrita. Peste Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

