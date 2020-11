Grupul Tei, care cuprinde rețeaua Farmacia Tei și magazinele cu articole pentru copii Bebe Tei, a inchiriat un spatiu de aproximativ 10.000 metri patrați in parcul industrial Metav din nordul Bucurestiului pentru amenajarea unui depozit semiautomat, tranzacție intermediata de firma de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Metav va construi o cladire noua, personalizata conform cerințelor clientului (built-to-suit), a carei livrare este programata in primul trimestru al anului viitor. Poziționat in interiorul orașului, parcul industrial Metav raspunde unei nevoi in creștere a retailerilor…