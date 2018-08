FaraPenali: Inca doua judete au trecut in weekend pragul de semnaturi. S-au adunat si in fata sediilor PSD

Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- USR pleaca cu caravana ”Fara penali in funcții publice”, autocarele urmand sa plece miercuri, la ora 10.30, de la Statuia Aviatorilor din Bucuresti. In 12 județe nu s-a strans numarul minim de semnaturi, iar campania „Fara Penali in functii publice” a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi, din…

- Campania USR “Fara penali in functii publice” a adunat pana in prezent 450.000 de semnaturi, din totalul de 500.000 necesare pentru revizuirea Constitutiei in acest sens, a anuntat presedintele Uniunii, Dan Barna. Acesta a spus ca, in urmatoarele doua saptamani, o caravana formata din parlamentari USR…

- Ploile torentiale si vantul puternic inregistrate marti si pe parcursul noptii de martti spre miercuri au afectat 34 de localitati din 17 judete - Alba, Agres, Bacau, Buzau, Cluj, Covasna, Constanta Iasi, Mures, Hunedoara, Neamt, Prahova, Salaj, Suceava, Sibiu, Tulcea si Vaslui, fiind inundate 13…

- Hidrologii atrag atenția ca pe raurile din zona Municipiului Blaj se pot produce viituri, dar și creșteri ale apelor curgatoare, respectiv depașirea cotelor de inundații. Avertizarea hidrologica de viituri și posibile inundații e valabila vineri, pana la miezul nopții. De asemenea, in intervalul 22.06.2018…

- Treizeci si doua de judete sunt sub o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina, vineri, incepand cu ora 6.00 si pana la ora 23.00. De asemenea, pentru rauri din 16 judete va fi in vigoare o avertizare de inundatii, pana sambata, la ora 10.00.…

- Guvernul a aprobat astazi (ieri-n.r.), printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 674.600 lei, pentru sprijinirea a 170 de familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de incendii, accident rutier, probleme grave de sanatate ori alte cauze care…