Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Irlandei a autorizat miercuri sa se organizeze un referendum pe tema unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, iar consultarea ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui mai, relateaza Reuters. Sesizata de Guvern, cea mai inalta jurisdictie irlandeza a precizat ca copiii care urmeaza…

- Partidul unionist nord-irlandez, aliat al guvernului premierului britanic Theresa May, a calificat marti drept ''inacceptabila'' pozitia Uniunii Europene privind viitorul frontierei irlandeze, reactie ce survine dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, la Bruxelles,…

- Pe masura ce Guvernul de la Londra negociaza o noua legislație dupa ieșirea Regatului Unit din UE, Scoția și Țara Galilor și-au exprimat intenția de a introduce propria legislație care sa reglementeze relațiile cu Bruxelles-ul, dupa Brexit, in special pentru a nu pierde muncitorii comunitari. Cele două…

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a afirmat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic, Theresa May, privind retragerea din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s a pronuntat ieri in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Iata decizia Curtii Supreme:"Admite sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile, formulata de Curtea de Apel Iasi Sectia de contencios administrativ…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May se confrunta cu o presiune crescanda din partea propriului Partid Conservator, ai carui membri sunt divizați in privința perspectivelor parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie. Theresei May i se cere mai multa claritate privind modului in care va decurge…