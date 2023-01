Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad efectueaza 10 percheziții in județ.Perchezitiile se desfașoara la sediile și punctele de lucru a doua societați comerciale, precum și la sediul unei instituții locale, in vederea ridicarii de probe, pentru…

- Miercuri dimineața, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice-I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Mureș efectueaza 18 perchezitii, in 6 judete, la persoane banuite…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 30/VIII-3 din 11 octombrie 2022, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoaștere a vinovației inculpatilor: – A.M.,…

- In cursul zilei de astazi, 13 decembrie, politistii din Tulcea efectueaza actiuni pentru prevenirea evaziunii fiscale si a celorlalte infractiuni economice.Potrivit unui comunicat al IPJ Tulcea, in cadrul actiunii, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Tulcea pun in aplicare…