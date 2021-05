„Fără vaccinarea anti-COVID a copiilor nu se poate atinge o imunitate de turmă”. Ce spun trei medici români Pfizer/BioNTech a solicitat aprobarea de urgența a administrarii vaccinului anti-COVID copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani in SUA. Imunizarea acestora ar putea incepe inca din luna iunie, iar din toamna, și a celor din categoria 2-11 ani. Specialiștii romani consultați de Libertatea spun ca sunt vești foarte bune, imunizarea copiilor insemnand eliminarea unui important lanț de transmisie a bolii. Un studiu amplu publicat la finalul lunii martie de Pfizer arata ca vaccinul dezvoltat de companie in colaborare cu BioNTech este eficient 100% și genereaza un titru mare de anticorpi pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Ioan Gherghina susține ca pentru a elimina epidemia de COVID-19 și copiii trebuie vaccinați, dupa ce coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a anunțat ca va urma și imunizarea acestora. Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat marți ca in vara ar putea incepe și vaccinarea copiilor…

- Compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech si partenerul sau american Pfizer au depus, la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), o cerere de autorizare in Uniunea Europeana a vaccinarii copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani cu vaccinului lor impotriva covid-19, deschizand astfel…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat luni la Antena 3 ca este foarte probabil ca tinerii cu varsta intre 12 și 15 ani sa se poata vaccina inca din acest an cu vaccin de la Pfizer. Intrebat cand ar putea incepe vaccinarea anti-Covid a tinerilor, Valeriu…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19 dupa ce Pfizer a cerut autorizarea si pentru aceasta categorie de varsta. Gheorghita a fost intrebat duminica, la Digi 24 de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat joi seara, ca vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul trei al anului. Valeriu Gheorghița estimeaza ca in doua luni vaccinarea copiilor intre 12 și 15 ani ar putea…

- Vaccinarea anti-COVID la copiii intre 12 și 15 ani ar putea incepe in aceasta vara. Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul al treilea al acestui an, adica in timpul verii, a spus la Digi24 medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul…

- Gheorghița: Din trimestrul trei ar putea incepe vaccinarea copiilor intre 12 și 15 ani Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul trei al anului. Gheorghița estimeaza ca in doua…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca sunt create premisele pentru imunizarea anti-COVID a copiilor cu varste intre 12 si 15 ani, dupa anuntul companiei Pfizer potrivit caruia vaccinul sau este 100% sigur pentru a fi administrat copiilor incadrati in aceasta grupa de varsta. Voiculescu…