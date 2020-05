Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat ca scolile ar trebui sa ramana inchise pana cand va fi descoperit un vaccin pentru noul tip de coronavirus, informeaza marti dpa, conform agerpres.ro. Fara un vaccin, a-i trimite pe copii la scoala "va insemna un dezastru", a atentionat Duterte intr-un…

- Va fi nevoie de mii de maști de protecție in fiecare zi pentru elevii gorjeni care vor incepe cursurile de saptamana viitoare. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a realizat o estimare a numarului de echipamente și s-a stabilit ca, in fiecare zi, fiecare elev va primi cate doua maști. Prima masca va…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, ca nu exista o diferenta de opinie intre el si premierul Ludovic Orban in ceea ce priveste purtarea mastii in spatii inchise. Tataru a declarat, la Iasi, ca specialistii din ministere si grupurile tehnice de lucru propun o serie de masuri, insa…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) si Ministerul Sanatatii au emis un ordin comun, care stabileste masuri pentru unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice, pentru toate structurile aflate in subordonarea MEC. Masuri pentru organizarea activitatii in actualul context epidemiologic:…

- Institutul Național de Sanatate Publica a elaborat o serie de reguli pentru profesorii și elevii din ultimii ani de gimnaziu și liceu care revin la școala pentru pregatirea examenelor naționale. Ei vor fi obligați sa poarte masca, in școala pot intra doar persoanele care nu au temperatura mai mare de…

- Monica Anisie, ministrul Educației: copii care vor veni la ore vor purta masca data de școala. Vor fi cel mult 10 in clasa! Ministrul Educației a prezentat joi seara procedura care se va aplica in toate școlile gimnaziale și liceele, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a…

- Ministerul Educației a anunțat in urma cu cateva zile ca anul școlar in curs va fi incheiat in mediul online, asigurand ca sunt luate toate masurile necesare. Exista numeroase probleme, iar elevii, pe care oricum școala romaneasca nu ii pregatește cum ar trebui, raman in urma.

- Un document cu propunerile transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București catre Ministerul Educației circula in mediul on-line, acesta cuprinzand propunerile inspectorilor din Capitala privind modalitatea de finalizare a acestui an școlar, modul de derulare a Evaluarii Naționale, a Bacalaureatului,…