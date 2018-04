"Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, si domnul Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul BNR", conform agendei de miercuri a sefului statului. Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni seata ca a decis sa incerce o mediere intre reprezentantii Guvernului si cei ai Bancii Nationale, pe care in zilele urmatoare in va chema la discutii la Cotroceni, el afirmand ca in ultima perioada "s-a mers cam departe cu unele afirmatii destul de contondente". Articolul integral pe NEWS.RO