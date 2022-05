Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru (51 de ani), fost fotbalist și antrenor, și Constantin Zotta (59), ex-arbitru, au semne de intrebare cu privire la unul dintre transferurile deja rezolvate de CFR Cluj pentru sezonul viitor: fundașul dreapta Christopher Braun (30), de la FC Botoșani. Christopher Braun, fundaș dreapta…

- Incredibil contrast al parametrilor de joc in play-off in privința primelor 3 clasate: FCSB domina majoritatea capitolelor, la unele prima fiind CSU Craiova, iar CFR Cluj e pe ultimul loc aproape pe linie. Sezonul regulat a fost dominat ca niciodata de CFR Cluj. Practic, n-a avut rival pe masura. Și-a…

- A fost confirmat primul deces al unui pacient infectat cu virusul gripal in sezonul 2021-2022, a anunțat luni Institutul Național de Sanatatae Publica (INSP). Potrivit INSP, este vorba de un barbat in varsta de 58 de ani din județul Timiș. Acesta avea condiții medicale preexistente și era nevaccinat…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, luni, primul deces cu virusul gripal in sezonul 2021-2022. Potrivit INSP, este vorba de un barbat in varsta de 58 de ani din județul Timiș. Acesta avea condiții medicale preexistente și era nevaccinat anti-gripal. Barbatul a fost confirmat…

- Raluca Ada Popa este romanca sinonima cu o poveste de succes. La doar 33 de ani, aceasta a adunat in tolba o multime de reusite profesionale. A absolvit prestigioasa Universitate MIT din SUA, iar acum preda in aceeasi tara, la cea mai buna facultate de informatica din lume, cea de la Universitatea Berkley.…

- Ultima rata din drepturile TV va fi distribuita doar primelor 12 echipe, in funcție de locul ocupat in clasament, și sunt cluburi care aproape ca iși pot dubla suma in funcție de ceea ce vor face in runda care inchide sezonul regulat. Sezonul regulat mai pastreaza puține necunoscute inaintea meciurilor…

- Sezonul regulat in Liga 1 este aproape sa-și traga obloanele. In etapa a 29-a, penultima, formațiile de pe locurile 1 și 4 vor asigura centrul atenției (Voluntari și CFR Cluj). Distanța dintre echipe este de 23 de puncte.