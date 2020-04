Stiri pe aceeasi tema

Calendarul privind ridicarea treptata a masurilor restrictive va fi detaliat marți de sase miniștri din Guvern, imediat dupa mesajul...

- Grecia pregateste o lista a tarilor din care va primi turisti in acest sezon estival. Anuntul a fost facut de ministrul elen al Turismului, care a mentionat ca strainii vor trebui sa prezinte si un document care sa ateste faptul ca nu sunt infectati cu noul coronavirus.

- Destinatii de concediu traditionale pentru romani, Turcia si Grecia, tari care isi bazeaza o mare parte din PIB pe turism (12 si 18 la suta), incearca sa ia o serie de masuri pentru repornirea industriilor de profil. Strategiile sunt, insa, total opuse.

- BCE anticipeaza o recesiune mai grava in zona euro decat in restul lumii. Cand iși va reveni Europa, dupa pandemie Europa ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii, insa cresterea ar urma sa reporneasca in a doua jumatate a anului, sustine vicepresedintele Bancii Centrale Europene,…

- Unele hoteluri din Grecia se vor deschide in luna iunie, desi ramane sa fie stabilit protocolul privind protectia sanatatii, a declarat seful Confederatiei Grecesti de Turism (SETE), Yiannis Retsos.

- Franta va inregistra in 2020 cea mai grava recesiune economica de la sfarsitul celui de Al Doilea Razboi Mondial, a declarat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, cu prilejul unei audieri de catre Comisia pentru Afaceri economice din Senat, transmite AFP.

- Presedintele american Donald Trump atrage atenția ca prelungirea izolarii din cauza pandemiei de coronavirus COVID-19 ar putea distruge țara. Trump a declarat, marți, la televiziunea Fox News ca masurile de izolare au aruncat deja economia Statelor Unite ale Americii in criza. Donald Trump a avertizat…

- Grecia este paralizata, iar traficul rutier din Atena este perturbat. Angajatii serviciilor publice au intrat in greva generala de 24 de ore. Decizia de a intrerupe total lucrul este a trei mari sindicate ale tarii, nemultumite de reformele in sistemul de asigurari si pensii, examinate in prezent in…