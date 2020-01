Stiri pe aceeasi tema

- Investigatia a inceput in dupa-amiaza zilei de 6 ianuarie, in momentul in care politia a primit un apel de la Ambasada Romaniei in Spania, aceasta fiind informata cu vedere la faptul ca o tanara din Romania este sechestrata de catre iubitul ei. Mama victimei a depus o plangere in Romania la Politie,…

- Vacanta de Craciun in Spania s-a incheiat tragic pentru o familie de britanici. Tatal si doi copii s-au inecat in piscina unui hotel din Costa del Sol - iar mama este acum innebunita de durere. Corespondentul nostru, Felix Damian, ne spune cum a fost posibil asa ceva.

- Iordania a fost destinatia de zbor cea mai cautata in anul 2019 de catre romani pe site-ul momondo.ro, cu o crestere a cautarilor cu 222% fata de anul 2018, potrivit informatiilor publicate de motorul de...

- Poliția spaniola a interceptat duminica un submarin care parea ca transporta droguri în apele teritoriale spaniole în apropiere de regiunea Galiția din nord-vestul Spaniei, a declarat pentru Reuters o sursa din delegația guvernului central în regiune, potrivit Mediafax. „În…

- Țara din UE care ii obliga pe cei care primesc ajutoare sociale sa munceasa sau sa invețe Autoritațile din Olanda vor ca persoanele care primesc ajutoare sociale sa fie obligate prin lege fie sa munceasa, fie sa invețe. Potrivit postului olandez RTL Nieuws, preluat de dutchreview.com, secretarul de…

- Simona Halep (4 WTA, 28 de ani) a intrat in vacanța dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor și s-a fotografiat pe o plaja exotica, avand zambetul pe buze, dar nu l-a uitat pe Darren Cahill (54 de ani), antrenorul proaspat revenit in echipa sa. „Se pune praful pe inca un an. Mulțumiri masive echipei…

- Comisia Europeana nu a luat decizia de a interzice exportul de carne de porc din Romania, chiar daca in tara noastra exista foarte multe restrictii din cauza prezentei pestei porcine, a declarat, sambata, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres. „Sunt in permanenta in legatura…