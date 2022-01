Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant Viorel Moldovan (49 de ani) pune sub semnul intrebarii calitatea jucatorilor transferați de Dinamo in aceasta iarna. In incercarea de a intari lotul pentru salvarea de la retrogradare, Dinamo a efectuat mai multe transferuri in aceasta iarna. Acestea nu l-au impresionat, insa, pe Viorel…

- Mihai Stoica nu ințelege de ce rivalii de la CFR Cluj l-au transferat pe Marko Dugandzic, pentru care au platit suma de 500.000 de euro.Oficialul celor de la FCSB crede ca ardelenii au in componența lotului atacanți care sunt in forma și pot ajuta echipa lui Petrescu. In aceasta iarna, CFR l-a transferat…

- Marko Dugandzic (27 de ani) a fost prezentat la CFR Cluj, club care a negociat transferul lui inca de la inceputul anului. Liderul din Liga 1 a anunțat pe pagina de Facebook transferul atacantului croat care a jucat la FC Botoșani intre ianuarie și octombrie 2020. Pentru a-l aduce de la FC Soci, din…

- CFR Cluj iși schimba strategia și va incerca in urmatorii ani sa obțina profit și din vanzarea unor fotbaliști, motiv pentru care Neluțu Varga este decis sa investeasca in jucatori tineri.

- Dan Petrescu (53 de ani) nu va deveni noul selecționer al Romaniei dupa ce nu a fost lasat de CFR sa plece liber de contract, astfel ca tehnicianul „feroviarilor” se concentreaza deja pe strategia clubului in perioada de mercato. Lumea fotbalului romanesc a așteptat cu sufletul la gura un anunț dinspre…

- Toni Petrea (46 de ani) a prefațat meciul cu Sepsi OSK din etapa 21 a Ligii 1. Antrenorul de la FCSB spera sa inchida anul cu o victorie, prin care FCSB sa taie din diferența de 8 puncte fața de liderul CFR Cluj. Sepsi OSK - FCSB se joaca duminica, 19 decembrie, de la ora 20:30. Partida va fi live…

- Sergiu Buș (29 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a semnat cu rivala roș-albaștrilor din lupta pentru titlu, CFR Cluj! Liber de contract dupa desparțirea de Seongnam FC, Sergiu Buș revine in fotbalul romanesc. Va juca din nou pentru campioana Romaniei. Buș a semnat pe doi ani și jumatate cu…

- Se anunța o iarna cu multe schimbari in lotul celor de la CFR Cluj, care urmeaza sa se desparta de mai mulți fotbaliști. Iar primul dintre ei este Sebastian Mailat (23 de ani). Transferat in 2017 la Cluj, de Dan Petrescu, Mailat nu se antreneaza de mai mult timp cu CFR și este gata de a pleca de la…