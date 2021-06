Fără toalete publice automate în Capitală Bucureștiul va ramane fara toalete publice automate. Acest lucru se intampla dupa ce contractul primariei capitalei cu firma care a amplasat mai bine de 100 de astfel de toalete automate s-a incheiat. Noua administratie a refuzat prelungirea contractelor facute de fosta conducere si a deschis o licitatie noua. Firma care le-a amplasat spune ca oricum n-a mai primit banii de luni bune si ca nu are de unde sa asigure mentenanta sau sa-si plateasca angajatii. „Avem cam 130 de toalete automate, se vor inchide cam 100, restul ar putea ramane la sectoare. Patronul nostru nu mai are bani sa ne dea, nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

