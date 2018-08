Stiri pe aceeasi tema

- ''Ne aflam aici pentru a asculta solutii practice, nu lozinci'', a declarat seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, in capitala austriaca.Teheranul a conditionat mentinerea intelegerii de garantii din partea celorlalte cinci puteri semnatare ca nu va fi supus izolarii economice…

- Centralele nucleare din Franta sunt o amenintare la siguranta din cauza faptului ca se bazeaza prea mult pe surse externe, sunt nesigure in cazul unui atac terorist si duc lipsa de rigoare operationala, conform unui raport parlamentar citat de Reuters.

- Edinson Cavani (31 de ani), golgheterul nationalei Uruguayului la aceasta editie a Mondialului, are probleme medicale dupa ce a iesit accidentat in meciul cu Portugalia (2-1), din optimi. ProSport a intrat in posesia diagnosticului exact pus de medicii care l-au examinat pe atacantul lui PSG si al echipei…

- Grupul auto francez Renault a anuntat miercuri ca intentioneaza sa lanseze in luna septembrie un serviciu de tip car-sharing care sa acopere Parisul si regiunea din jurul capitalei Frantei. Acest serviciu, care va demara cu automobilele electrice produse de grupul Renault (ZOE, Twizy si Kangoo),…

- Marți, 3 iulie a.c., președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Dan Manu, prefectul Emilian Dragnea și directorul D.G.A.S.P.C. Argeș, Adrian Macovei, au primit vizita unei delegații franceze, din domeniul protecției copilului și a asistenței sociale. Din delegație franceza au facut parte Josiane…

- Barbatul in varsta de 38 de ani si femeia, de 33 de ani au fost inculpati pentru tentativa de asasinat si de pregatirea a unei infractiuni teroriste, a informat Parchetul Federal. Premierul Charles Michel a salutat cooperarea intre cele doua tari privind dejucarea atentatului. Amir S.Nasimeh…

- Prima optime de finala de Cupa Mondiala de fotbal din Rusia a reprezentat si cel mai spectaculos meci de pana acum. Franta a invins Argentina cu 4-3, dupa ce la un moment dat era 2-1 pentru sud-americani. Dupa o lovitura libera executata in bara de Griezmann, atacantul de la Atletico a inscris din penalty,…

- Franta vrea sa interzica utilizarea in produsele alimentare a nanoparticulelor de dioxid de titan, ale caror efecte asupra sanatatii nu sunt cunoscute, si solicita masuri si din partea Uniunii Europene.