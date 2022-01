Fără test COVID-19 la intrarea în Suedia. Călătorii nu mai sunt consideraţi ca prezentând un risc deosebit Guvernul suedez a anuntat, marti, ca nu le va mai solicita calatorilor sa prezinte un test negativ la coronavirus inainte de a intra pe teritoriul tarii, informeaza Reuters. „Calatorii nu mai sunt considerati ca prezentand un risc deosebit de a afecta raspandirea Omicron in Suedia”, a transmis guvernul intr-un comunicat. Suedia introdusese aceasta cerinta pe […] The post Fara test COVID-19 la intrarea in Suedia. Calatorii nu mai sunt considerati ca prezentand un risc deosebit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

