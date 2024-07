Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris a strans 200 de milioane de dolari in saptamana de cand a fost susținuta de Joe Biden, a declarat echipa sa, in timp ce vicepreședintele pare sa atraga un entuziasm crescut pentru campania sa.

- Echipa de campanie a Kamalei Harris a anuntat ca a strans 200 de milioane de dolari si a inscris 170.000 de noi voluntari in doar o saptamana de la intrarea vicepreședintei SUA in cursa pentru Casa Alba in locul președintelui Joe Biden.Joe Biden, in varsta de 81 de ani, a renuntat duminica trecuta la…

- Campania lui Donald Trump a depus marți o plangere la Comisia Electorala Federala impotriva vicepreședintelui Kamala Harris, acuzand campania acesteia pentru 2024 ca a incalcat legile federale privind finanțarea campaniilor electorale prin inlocuirea numelui lui Joe Biden cu al ei pentru a prelua controlul…

- Candidatul republican la președinția SUA Donald Trump va incerca sa le arate alegatorilor ca vicepreședinta Kamala Harris, propusa de Joe Biden sa-i ia locul in cursa pentru Casa Alba, este de vina pentru doua probleme: imigrația și costul vieții, chestiuni de care el se va folosi pentru a caștiga alegerile,…

- Partidul Democrat din SUA a reușit sa stranga peste 55 de milioane de dolari pe platforma de donatori mici ActBlue, dupa ce Joe Biden și-a anunțat retragerea din cursa prezidențiala. Aceasta este o suma record pentru o singura zi, in 2024, scrie Politico.In primele cinci ore dupa anunț, ActBlue a strans…

- Miliardarul american Ilon Musk intenționeaza sa doneze aproximativ 45 de milioane de dolari in fiecare luna pentru campania electorala a candidatului la președinția SUA, Donald Trump. Beneficiarul fondurilor va fi un comitet pentru acțiuni politice cu denumirea ”America PAC”. {{758262}}Printre alți…

- Condamnarea lui Donald Trump de catre juriul din New York a declanșat reacții diverse. In timp ce adeversarii sai au sarbatorit, susținatorii sai s-au mobilizat iar donațiile pentru campania electorala au explodat. Donald Trump a anuntat ca va face apel la verdictul condamnarii sale: „Daca imi pot…