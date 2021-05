Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21-24 mai 2021, comunitatea creștina de rit romano-catolic sarbatorește Rusaliile, sarbatoare cunoscuta și sub denumirea de „Pogorarea Sfantului Duh”. In contextul acestei sarbatori, parohia Romano-Catolica din localitatea Ghimeș-Faget, județul Bacau, a organizat slujbe religioase și activitați…

- Bacauanii pot sa-și calculeze pierderile de caldura din locuința, folosind un nou instrument – Calculatorul de eficiența energetica. Facilitatea este pusa la dispoziție online in cadrul programului Romania Eficienta, derulat de Energy Policy Group. Acest instrument trebuie doar accesat pe http://calculator.romania-eficienta.ro/.…

- Berceanu a recunoscut ca Romania a devenit "o destinație de vis" pentru mafia internaționala a deșeurilor și din cauza ca legislația de mediu este invechita, lacunara și permisiva. "Trebuie poate sa refacem si legislatia, pentru ca afara astfel de activitati (n.r. - gropile ilegale de gunoi) sunt infractiuni.…

- Pasionații de mers cu bicicleta vor avea asigurat transportul gratuit pe tren pentru bicicletele pliabile/demontabile. Facilitatea este valabila pe toate tipurile de trenuri, la clasa 1 si a 2-a. Potrivit companiei, aceste biciclete care se pot strange sunt considerate bagaje de mana. In schimb, bicicletele…

- Instituția Prefectului aduce la cunoștința masurile specifice instituite in perioada sarbatorilor: ➡️in toate localitațile se permite circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, in perioada 1 mai-2 mai 2021, in intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;…

- Din aceasta luna, clienții bacauani ai bancilor CEC Bank și Banca Transilvania pot face plați intre doua conturi deschise la aceste instituții bancare, folosind doar numarul de telefon mobil. Facilitatea este posibila prin serviciul AliasPay, disponibil non-stop, care, evident, mai intai, trebuie sa…

- Firmele și persoanele fizice mai pot solicita suspendarea plații ratelor la credite pana pe 15 martie. Facilitatea a fost prelungita de Guvern prin OUG nr. 227/2020, recent intrat in vigoare. Cererile pot fi depuse la institutiile bancare si nebancare. In felul acesta, ratele pot fi amanate pentru o…

- De ani de zile oferta de munca este aproape neschimbata de la o saptamana la alta, respectiv de circa 2.000 posturi vacante. Din aceasta oferta mai puțin de 200 de locuri de munca se ocupa, deși numarul șomerilor s-a situat intre 11.500 și 12.000/luna in ultimul an. Și aceasta situație, din pacate,…