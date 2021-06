Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 20.06.2021, vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme), cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul auto, care trec podul peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere, a anunțat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o varietate de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…

- Alianța Nord-Atlantica va desfașura, in perioada 20 mai – 22 iunie, exerciții militare „Steadfast Defender 21” cu participarea simultana a pana la 9.000 de militari pe flancul sudic al alianței – in Romania, Ungaria, Bulgaria și Portugalia – odata cu transferul de intariri din Statele Unite ale Americii.…

- Romania gazduieste, de luni, un contingent integrat de forte militare apartinand Fortelor Terestre, Fortelor Aeriene si Fortelor Navale pentru operatiuni speciale ale Statelor Unite, in cadrul primului exercitiu dedicat fortelor pentru operatiuni speciale (SOF), "Trojan Footprint 21", organizat de…

- Astazi incepe prohibitia generala a pescuitului in Romania, asa incat in urmatoarele 60 de zile nimeni nu va mai avea dreptul, potrivit legii, de a captura vietuitoare acvatice in habitatele lor naturale. Prohibitia generala a pescuitului se desfasoara in functie de specie, dar si de perioada de reproducere,…

- Secvențierea genetica a ramașițelor umane vechi de 45.000 de ani a dezvaluit o migrație necunoscuta catre Europa și a aratat ca amestecurile cu populațiile de Neanderthal erau mai frecvente decât se credea anterior, potrivit AFP.Aceste ramașițe umane, inclusiv un întreg dinte și…

- „Traficul intens cu prezenta unui numar mare de camioane atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, reprezinta cauza cozilor la frontiera, desi politistii de frontiera desfasoara controlul la frontiera la capacitate maxima, pe cinci artere de circulatie…

- TIR-urile care ies din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, au de asteptat 240 de minute si formeaza cozi de cativa kilometri pe DN 5, dupa ce energia electrica in punctul de frontiera a suferit intreruperi timp de trei ore si Agentia de control si incasare Giurgiu nu a putut efectua formalitatile…