- Sambata, in cadrul unui eveniment de presa desfașurat la punctul de trecere a frontierei dintre Romania și Bulgaria, fostul Ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a facut un apel ferm catre guvernele ambelor țari de a elimina taxa de pod de la Giurgiu – Ruse. Drula a argumentat ca aceasta taxa…

- „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control pasapoarte, de ce am mai avea un alt ghiseu care sa ingreuneze traficul?”, a declarat Catalin Drula. Conferinta de presa…

- Senatorul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, afirma ca finalizarea totala a Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV) pentru Romania va coincide cu integrarea tarii noastre in spatiul Schengen. „Din pacate, in prezent, stigma fostului MCV persista prin faptul ca Romania este tinuta departe…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține, in discursul anual despre Starea Uniunii, ca Romania și Bulgaria sunt membri de facto ai Schengen, ca aceste doua țari au dovedit faptul ca indeplinesc toate condițiile. Președintele Comisiei Europene a cerut aderarea fara nicio intarziere…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, spune, luni, ca ministrul Culturii, Raluca Turcan, este cea care, atunci cand a fost ministru al Muncii, a avizat azile ale groazei și ar trebui sa faca un pas in spate, dupa modelul Gabrielei Firea și a lui Marius Budai, informeaza Mediafax.Raluca Turcan…