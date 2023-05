Stiri pe aceeasi tema

- ”Marti, 30.05.2023, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 476/2023 Ordinul nr. 1.178/2023 privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Consiliul Concurentei a declansat doua investigații privind posibile trucari ale licitațiilor organizate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), prin Direcțiile de Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța, Brașov, București ș

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, joi, ca plata taxei pentru trecerea podului de la Fetesti este in continuare obligatorie, iar momentul in care se va renunta la aceasta va fi anuntat din timp. Reactia companiei a venit dupa ce ministrul Transporturilor,…

- Deși ministrul Transporturilor a declarat, ieri, ca se are in vedere suspendarea taxei de pod de la Fetești, azi, CNAIR vine și spune ca NU. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi suspendata, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.Institutia a venit cu aceasta precizare dupa ce ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta ca doreste suspendarea acestei taxe deoarece circulatia in zona respectiva va crea un disconfort. “Impreuna cu domnul Pistol, avand totusi o perioada in care intram in zona estivala, avand in vedere ca exista aceste…

- Trei oferte au fost depuse joi pentru constructia unor sisteme de monitorizare si informare asupra traficului pentru Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti - Cernavoda, Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti si DN 1 Bucuresti - Ploiesti, un contract in valoare de peste 112,6 milioane…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in noaptea de miercuri spre joi, sunt posibile intreruperi la emiterea rovinietei si peajului, in urma unor lucrari la sistemul de comunicatii, transmite Agerpres. Citește și: Iata cine l-a scos din joc pe deputatul Balasoiu!…