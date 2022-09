Stiri pe aceeasi tema

- Rapid s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0, și e lider solitar in Superliga. Vadim Rața (29 de ani), mijlocașul ilfovenilor, a vorbit deschis despre desparțirea ciudata de FCSB. Vadim Rața a rezistat doar 3 meciuri la FCSB. A fost trimis de Becali inapoi la Voluntari cu mai puțin de 24…

- Universitatea Craiova a dezamagit profund joi seara, la Mediaș, cand a pierdut cu 1-0 disputa cu AFH Hermannstadt, din etapa 8 a Superligii. La conferința de presa de la finalul disputei, antrenorul Șiinței, Mirel Radoi, s-a aratat dezamagit de prestația alb-albaștrilor. Acesta a subliniat ca echipa…

- Echipa CFR Cluj s-a impus cu scorul de 4-0 in meciul disputat pe teren propriu, miercuri, in compania echipei FC Voluntari. Partida a contat pentru etapa a opta din Superliga, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- CFR Cluj - FC Voluntari 4-0 | Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a spus lucrurilor pe nume dupa eșecul dur suferit pe terenul campioanei. „N-am reușit sa ținem pasul cu cei de la CFR. Am aratat rau. Chiar daca am ramas in 10 oameni, nu trebuia sa primim inca 3 goluri. A fost un joc slab, nu suntem…

- Denis Ispas (28 de ani), protagonist in faza in care Cristian Sapunaru a obținut penalty-ul pentru Rapid in meciul cu U Cluj, scor final 1-0, admite ca „centralul” George Gaman a decis corect sa arate spre punctul cu var. Totuși, se intreaba de ce nu s-a luat o decizie similara etapa trecuta, la meciul…

- FC Voluntari a remizat cu U Cluj, scor 0-0, in etapa #7 din Liga 1. Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a dat vina pe jucatori dupa acest rezultat. Ciobotariu s-a plans de randamentul jucatorilor de atac și a declarat ca mai are nevoie de fotbaliști ofensivi. Declarațiile lui Liviu Ciobotariu,…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…