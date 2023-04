Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri din Cluj Napoca si Oradea sunt cercetati de catre politistii de la transporturi, fiind suspectati ca, in ultimii ani, au facut graffiti pe vagoanele unor tenuri de calatori si de marfa aflate in circulatie. Politistii informeaza ca in astfel de cazuri vagoanele trebuie retrase din circulatie…

- SCM Politehnica Timișoara a caștigat jocul cu CSM Oradea din runda a 21-a a Ligii Zimbrilor, scor 27-25. La pauza, ultima clasata, cu zero puncte, conducea in sala ”Constantin Jude” cu 14-12! Altadata un partener lejer de amicale, echipa bihoreana a fost o nuca tare pentru alb-violeți, care cotinua…

- ANAF scoate la vanzare un Jaguar negru, din 2010, la prețul de 36.100 de lei. Licitația are loc in Oradea, in data de 24 martie 2023. ANAF anunța pe Facebook o noua licitație, pe 24 martie 2023. Printre bunurile puse la vanzare se numara un Jaguar, an de fabricație 2010, cu prețul de pornire 36.100…

- O persoana care traversa Podul Centenarului din Oradea a observat o femeie care se afla in apele Crisului Repede si a anuntat imediat pompierii. Femeia a ajuns inotand la mal, apoi a fost preluata de un ecipaj SMURD si transportata la spital, informeaza News.ro. Incidentul a avut loc joi seara, la…

- Pațania unui șofer din Oradea a starnit vii dezbateri in mediul online. Conducatorul auto și-a parcat mașina in fata bazinului olimpic din localitate și cineva i-a vopsit-o.Cel care a vandalizat mașina ar putea fi depistat numai daca sunt camere de supraveghere in zona. Autorul a avut ceva de lucru,…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta impreuna cu Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta si Compania Aeriana AirConnect au organizat marti, 28 februarie 2023, la sediul CCINA Constanta, Conferinta de presa organizata cu prilejul lansarii zborurilor interne…

- Caz incredibil in Oradea: Un mecanic auto a vandut la dezmembrari masinile clientilor! O familie care a lasat pe mana unui mecanic auto din Oradea o masina a ramas fara autoturism, caci mecanicul l-a vandut la un depozit de dezmembrari. Și nu sunt singurii patiti! Pagubitii sunt doi tineri din Baia…

- Este timpul sa umplem Sala Sporturilor pentru ultima data! Echipa de baschet incepe aventura in TOP 10 cu un super meci. FC Argeș primește vizita lui CSM Oradea, formație ce parcurge un sezon european de excepție, in prima runda a fazei secunde de campionat. Jocul este programat sambata, 4 februarie,…