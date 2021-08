Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali americani cred ca gruparea ISIS-Khorasan se afla in spate unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale citate de agentia EFE.Unele posturi TV afgane au aratat de asemenea…

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu pentru The New York Times . „Muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc sa ii pedepsim”.…

- Talibanii au adoptat un ton conciliator in prima lor conferinta de presa sustinuta marti dupa preluarea puterii in Afganistan, relateaza dpa si Reuters. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid le-a spus jurnalistilor ca talibanii nu sunt ostili fata de nimeni. ‘Nu ne dorim dusmani interni sau externi’,…