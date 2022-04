Stiri pe aceeasi tema

- La ultima ședința de Consiliu Local, primarul Ioan Turc a precizat faptul ca municipalitatea va incepe sa amenajeze și sutele de strazi de pamant, insa nu cu piatra. Este vorba despre un material special, care rezista ca o asfaltare, insa este mai ieftin. Municipiul Bistrița are la aceasta ora sute…

- Cel putin sase persoane au murit intr-un bombardament la Kiev, capitala Ucrainei, in noaptea de duminica spre luni,intr-un moment in care fortele ruse incearca in continuare sa incercuiasca orasul. Sase cadavre erau intinse luni dimineata in fata centrului comercial Retroville, in nord-vestul Kievului,…

- Situația este dramatica in Herson, primul mare oraș din Ucraina cucerit de ruși. Dupa bombardamente extrem de violente, locuitorii se confrunta cu grave penurii alimentare, astfel ca au inceput sa fure din magazine. Primarul orașului ucrainean Herson, Ihor Kolihaiev, le-a a cerut oamenilor sa inceteze…

- In urma cu cateva zile, Primaria Constanta a incheiat un contract pentru consultanta in vederea pregatirii proiectului ndash;"Policlinica municipala, specializarea cardiologie si oncologie Constanta ndash; spital nouldquo; SC Medical Management Consulting SRL este firma care va oferi consultanta pe…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 133 mm, de pe strada 13 Septembrie din municipiul Onești, județul Bacau, echipele RAJA au fost nevoite sa reduca presiunea furnizarii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Locuitorii din Harman au inceput sa stranga semnaturi pentru ca autostrada Brașov – Bacau sa nu treaca prin localitatea lor. Motivul ține de faptul ca pe traseul propus de CNAIR ar urma sa fie demolate 50 de case, informeaza Buna Ziua Brașov . Sambata a avut loc și o intalnire a locuitorilor nemulțumiți…

- Astazi – 08 februarie 2022, s-a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Cireșoaia din orașul Onești, județul Bacau. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA au fost nevoite sa reduca presiunea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Patru persoane, intre care un copil, au fost raniti intr-un accident grav produs, sambata dimineața, in municipiul Onesti. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost implicate doua autoturisme.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.